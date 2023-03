Erling Haaland a mis mardi soir l’Ethiad Stadium en transe. Il faut dire que l’attaquant norvégien a encore écrit une page de l’histoire de la Ligue des champions en marquant un quintuplé. Avec cette incroyable performance, Manchester City a pulvérisé 7-0 les Allemands de Leipzig, pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, un stade également atteint par l’Inter Milan après son nul 0-0 à Porto.

Tenus en échec 1-1 à l’aller, les Sky Blues ont dominé de la tête et des épaules le huitième de finale retour sur leur pelouse, portés par un élan collectif indéniable, des coups de sifflet parfois généreux et un coup du chapeau de leur intenable N.9 norvégien dès la première période. Avant la pause, en effet, Haaland a vu triple sur penalty (22e), de la tête (24e) puis en repoussant un ballon flirtant avec la ligne de but (45e+2).

Haaland sur les pas de Messi et Adrian

Après le 4-0 signé Ilkay Gündogan (49e), le géant de 22 ans a marqué ses quatrième (53e) puis cinquième (57e) buts de la soirée, avant de laisser sa place à l’heure de jeu sous une immense ovation du stade. Arrivé cet été de Dortmund, Erling Haaland se fait une place dans le livre d’or de la Ligue des champions avec le troisième quintuplé de l’histoire moderne. Avant lui, seuls Lionel Messi avec le FC Barcelone en 2012 et le Brésilien Luiz Adrian en 2014 avec le Shakhtar Donetsk avaient réalisé une telle prouesse.

Surtout, Haaland ne dispute que sa quatrième saison en C1 mais il tutoie déjà les sommets : le voilà désormais crédité de 33 buts en 25 matchs dans l’élite européenne, un record de précocité. Il a compilé par ailleurs 39 pions (en 36 matchs) avec les Citizens, ce qui constitue déjà un record pour le club du nord de l’Angleterre sur une saison.

Tout va bien donc pour les Mancuniens qui disputeront les quarts de finale pour la sixième année consécutive, grâce à Haaland et, peut-être en partie, à un arbitrage clément. Le pénalty transformé par le Norvégien fait suite à une main allemande détectée par l’assistance vidéo et peu évidente. Surtout, le gardien Ederson a échappé miraculeusement à un carton rouge après une sortie non maîtrisée hors de sa surface (34e).

Un match plus indécis entre Porto et Milan

L’autre rencontre de la soirée s’est par contre révélée beaucoup plus indécise entre le FC Porto et l’Inter Milan (0-0). A domicile, les Dragons n’ont pas réussi à effacer la défaite 1-0 subie à l’aller en Italie, malgré trois occasions franches dans le temps additionnel. Les Nerazzurri sont passés dans un trou de souris mais cela suffit à leur bonheur, eux qui n’avaient plus accédé aux quarts depuis 2011.

Ils rejoignent dans le top 8 l’AC Milan, le Bayern Munich, Benfica et Chelsea. Les deux derniers billets seront distribués ce mercredi. Le Real Madrid, vainqueur 5-2 à Liverpool, et les Italiens de Naples, dominateurs à Francfort (2-0), ont toutefois tué une partie du suspense lors du match aller.