C’est le genre de polémique à trois euros qui fait passer le temps sur les réseaux sociaux un soir de désœuvrement footballistique. Merci, donc, à Samuel Eto’o pour avoir donné son avis sur Samuel Eto’o à la troisième personne du singulier, avis qu’on devine dithyrambique, surtout si monsieur doit se comparer à la concurrence.

« Je préférais d’autres joueurs »

Interrogé dans le cadre d’un documentaire sur le rappeur Dinos par Booska P, le Camerounais a été invité à se comparer à Titi Henry, et il y est allé en charentaises : « Je pense qu’il n’était pas au niveau d’Anelka. Il était bon mais je préférais d’autres joueurs. En tout cas, à mon niveau, non ». Henry pas au niveau d’Anelka, déjà, grosse tranche de rigolade.









Mais Henry en dessous d’Eto’o, vraiment ? Même en considérant que l’un a eu la chance d’être né français et d’évoluer dans une équipe nationale plus compétitive, encore fallait-il se montrer assez décisif pour participer au doublé 98-2000. Le Camerounais, quant à lui, peut mettre en avant un titre olympique et une victoire à la CAN, mais cela reste moins brillant, jusqu’à preuve du contraire.

Deux podiums du Ballon d'or pour Titi

Légende vivante des Gunners, Henry compte à peine moins de buts en carrière que son rival (360 contre 370), et il le dépasse d’une courte tête en matière de trophées, seulement dominé au nombre de C1 (3-1 pour Eto’o). On pourrait aussi ajouter qu’au classement individuel suprême, celui du Ballon d'or, Le champion du monde français est monté à deux reprises sur le podium, quand Samuel « gros melon » Eto’o n’a jamais fait mieux que 5e. Bref, on veut bien ouvrir le débat, mais chez nous, Henry franchit la ligne d’arrivée en premier, et largement.