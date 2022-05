Saluuuuuuuuuut les fifous et bienvenue sur ce live Ligue 2 ! Au programme, un petit match de barrage entre le Paris FC de Thierry Laurey et le FC Sochaux-Montbéliard dirigé par Omar Daf, dans un stade Charléty toujours aussi chaud bouillant. Bon, ok, on se moque un peu mais il faut bien ça pour tenir le coup dans une enceinte aussi claquée que ne l’est celle de la Porte de Gentilly. On espère tout de même que le beau soleil parisien poussera les badauds à venir pointer leur museau et mettre de l’ambiance ce soir. Tout comme on espère un match animé, à la hauteur de l’enjeu.

» Je vous donne rendez-vous à 20h pour lancer ce live Paris FC – Sochaux