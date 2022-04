Qui ? Non mais franchement, qui ? Qui peut aujourd’hui s’asseoir à la table de Karim Benzema et dire « j’ai plus d’impact que toi sur mon équipe » ? A part Kylian Mbappé, là, comme ça, on ne voit pas. Auteur mercredi soir contre Chelsea d'un nouveau triplé en Ligue des champions, après celui face au PSG, KB Nueve trône tout là-haut dans la catégorie des joueurs… hors catégorie. Et tout cela à 34 ans, s’il vous plaît !

Celui qui a le mieux résumé la forme actuelle de la Benz, qui postule plus que jamais au ballon d’Or (nouvelle mouture) n’est autre que son coach à Madrid, Carlo Ancelotti. « Karim Benzema s’améliore tous les jours comme le bon vin, a joliment déclaré Carletto en conférence de presse après la victoire madrilène (3-1) à Stamford Bridge. Il est de plus en plus un leader dans l’équipe, dans le groupe et je pense que c’est la plus grande différence. Il montre plus sa personnalité, il sait qu’il est très important pour nous et il est un exemple pour tous. »

Un jeu de tête dévastateur

Ces propos font parfaitement écho à ce que racontait l’ex-enfant prodige de l’OL, lundi dernier dans les colonnes de L'Equipe, quand le journaliste l’interrogeait sur ses responsabilités nouvelles chez les Merengue depuis le départ de CR7. « Ça me donne juste beaucoup de confiance, répondait-il. Je vois bien que mes coéquipiers aiment quand je suis sur le terrain, ça me donne une grosse motivation, ça me pousse à tenter des choses. »

Des choses de la tête, notamment, en témoignent ces deux premiers buts inscrits du crâne face à Mendy. Ce jeu de tête désormais dévastateur n’est pas tombé du ciel, non, il est le fruit d’un travail acharné aux entraînements depuis des années. Toujours dans L’Equipe, il racontait : « La différence, c’est qu’aujourd’hui je fais beaucoup de travail de gainage, d’abdos, et donc je me rends compte que je saute plus haut que les gars. Ensuite, pour la précision, c’est comme dans mon jeu, je ne suis pas un bourrin. Donc je saute, et ensuite je sais s’il faut piquer, s’il faut mettre en cloche. Faire une tête, ce n’est pas fermer les yeux et mettre un coup. » K.-O. debout en deux minutes mercredi, les Blues ont en effet pu le constater à leur frais.