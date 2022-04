Au stade de la Meinau à Strasbourg,

Neuf matchs. Presque trois mois. Depuis la victoire à Metz, le 9 janvier, Ludovic Ajorque n’avait plus inscrit le moindre but. Un manque de réussite inhabituel pour l’attaquant du RC Strasbourg, qui n’avait jamais connu pareille période depuis son arrivée en Alsace à l’été 2018.

De quoi instiller le doute dans la tête de ce grand costaud (1.97 m) ? Lui ne le dira pas. Ce n’est ni son genre de se plaindre, ni de se mettre sur le devant de la scène. Le Réunionnais, 28 ans, a toujours fait passer l’équipe avant lui. Y compris ce dimanche, même après son 11e but de la saison, synonyme de victoire contre le RC Lens (1-0) pour la 30e journée de Ligue 1.

« Marquer ? Ce n’était pas le plus important, mais plutôt la victoire […] On sortait de 7 matchs sans défaite, maintenant 8, sans que je ne marque mais ce n’était pas grave. Aujourd’hui, je suis content d’avoir aidé l’équipe », a-t-il expliqué de sa voix posée. Bien loin de son attitude sur le terrain où il a été mordant d’entrée. Le défenseur sang et or, Facundo Medina, peut en témoigner.

Au quart d’heure de jeu, les deux se sont accrochés. Jeux de mains… « C’est le foot. Il a la grinta. Sur le terrain, tout le monde se transforme. J’étais dans mon match, lui aussi », nuance Ludovic Ajorque, qui s’est de nouveau signalé quelques minutes plus tard pour un excès d’engagement. Il n’y avait pas besoin d’être très observateur pour le remarquer : le n°25 des Bleus avait très faim ce dimanche. Cela s’est aussi vu devant les nombreux efforts consentis, offensifs et défensifs.

« Jouer avec un mec comme ça, c’est extraordinaire »

« Il a encore fait un gros match dans son travail de sape, et l’a terminé avec ce penalty », confirme son entraîneur Julien Stéphan. « Il est vraiment important pour l’équipe. Vous ne voyez pas l’abattage qu’il fait ! », ajoute le capitaine Dimitri Liénard avant clairement de déclarer sa flamme à son partenaire. « Ça fait quatre ans que je joue avec lui. A l’entraînement, il est chiant, il est technique, il est grand, il harcèle. Pour moi, c’est un top player. Jouer avec un mec comme ça, c’est extraordinaire. »

Kévin Gameiro ne devrait pas dire le contraire. Les deux se sont de nouveau trouvés très facilement. Remise, appels, ils se cherchent constamment et ça fonctionne presque tout le temps. C’est d’ailleurs comme ça que le deuxième penalty est arrivé, avec une passe de « KG » pour son compère, fauché par Leca. Mais la suite a été moins heureuse, avec l’ancien Parisien qui a vu sa tentative être stoppée par le gardien lensois.

Pourquoi Ludovic Ajorque n’a-t-il pas tiré ce deuxième péno ? « Je l’ai laissé à Kev'. Il n’y a pas de joueur désigné. On essaie de se confiance, ça marche plutôt bien », répond-il avant d’évoquer son bon feeling avec Gameiro. « On se sent bien ensemble. On travaille beaucoup à l’entraînement, c’est bien que ça se voit en match… Mais il ne faut pas oublier Habib (Diallo) aussi. » Le haut de l’affiche, ce n’est vraiment pas pour lui.