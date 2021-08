La Fifa et le syndicat des joueurs, la Fifpro, s’entendent pour aider à évacuer les footballeuses et footballeurs d' Afghanistan qui le souhaitent, a confirmé dimanche à l’AFP Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fédération internationale de foot. « On est en train de travailler avec la Fifpro », a expliqué la dirigeante de la Fifa, précisant qu’il fallait déjà évaluer « le nombre de joueuses et joueurs concernés ».

Évacuer des footballeurs d’Afghanistan, « on l’a déjà fait dans le passé, on doit pouvoir le refaire », a ajouté Fatma Samoura. Le syndicat international des joueurs avait expliqué vendredi dans un tweet « être en lien avec des gouvernements pour établir un plan d’évacuation des athlètes à risques », visant « à mettre en lieu sûr autant de personnes que possible ».

🇦🇫 FLASH - Zaki Anwari, un jeune footballeur de l'équipe nationale #afghane junior âgé de 19 ans est mort en tombant d'un avion américain auquel il se serait agrippé lundi. (France 24) #Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/Ux4FSxn2un — Mediavenir (@Mediavenir) August 19, 2021

La Fifpro s’était émue jeudi du décès d’un international afghan en équipes de jeunes, Zaki Anwari, à l’aéroport de Kaboul, victime d’une chute mortelle en tentant de s’accrocher à un avion pour fuir son pays où les talibans ont repris le contrôle.