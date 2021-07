Ça y est, on connaît enfin le dernier carré de l’Euro 2021 et, cette fois-ci, il n’y a pas eu de réelle surprise puisque le Danemark s’est imposé (2-1) face aux Tchèques tandis que les Three Lions ont roulé sur l’Ukraine (4-0) en quarts de finale, samedi. Ce qui nous donne un programme assez sexy sur le papier, avec un Espagne-Italie mardi soir et un Angleterre-Danemark mercredi soir. Tout ça dans un stade de Wembley a priori garni de près de 60.000 spectateurs, même si cette affaire fait grincer quelques dents sur la scène politique européenne. On en reparle d’ici quelques minutes.

>> C’est dimanche, on s’est permis un planning un chouïa plus relax. On vous donne rendez-vous à 10h30.