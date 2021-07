Certains sont tombés en pleine déprime, d’autres ont même signé une pétition pour faire rejouer le match… Une semaine après l’élimination de la France face à la Suisse le 28 juin, l’amertume est toujours palpable chez de nombreux supporteurs des Bleus, mais la grande fête européenne du football, elle, continue.

L'Angleterre vient ainsi de décrocher sa qualification en demi-finale face à l’Ukraine et affrontera le Danemark ce mercredi à Wembley…. et beaucoup de fans de foot français comptent bien en profiter même sans leur équipe préférée… D’ailleurs les lives de 20 Minutes battent toujours leur plein pour vous faire vivre la compétition et vous êtes toujours très nombreux à les suivre. Fans de foot ou fan des Bleus, racontez-nous à quoi ressemble pour vous cette fin d’Euro 2021 sans l’équipe de France.

Vous réunissez-vous toujours entre amis pour suivre les matchs ? Chez vous ou dans les bars ? Avez-vous adopté une autre équipe de cœur que vous soutenez dans la phase finale de la compétition ? Cette élimination vous a-t-elle permis de découvrir d’autres équipes que vous n’auriez jamais suivies auparavant ? Ou au contraire, continuez-vous à bouder la compétition en attendant le Mondial ? Racontez-nous votre fin d’Euro sans les Bleus dans le formulaire ci-dessous, vos commentaires serviront à la rédaction d’un article. Merci par avance !