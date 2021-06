De notre envoyé spécial à Bucarest,

Allez cette fois-ci on y est, c’est le jour J pour nos Bleus, qui affrontent la Suisse en 8es de finale dans quelques tours d’horloge. On ne va pas vous jouer du cor des Alpes, avec deux papiers à écrire dimanche soir pour que vous puissiez accompagner le café et les croissants ce lundi matin, on n’a même pas eu le temps d’aller assister au quart d’heure d’entraînement qui était ouvert aux médias. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire un petit tour d’actualité dans l’intimité de l’équipe de France.

Sur le papier, un système qui ne fait pas rêver

La rumeur n’en sera bientôt plus une. Sauf catastrophe nucléaire, Didier Deschamps devrait bien aligner une équipe avec 6 ou 7 joueurs à vocation défensive – dont 5 défenseurs centraux de métier, pompédup Didier​ ! - contre la Nati. Ce que l’on comprend moins en revanche, c’est pourquoi opter pour un tel système si Lucas Hernandez est apte à commencer la rencontre à gauche. Du coup c’est tout bénef pour Lenglet, qu’on n’aurait jamais pensé voir sur le terrain une seule minute durant cet Euro. Partant de ce 3-5-2 par contre, désolé mais ne comptez pas sur nous pour vous promettre du grand spectacle à Bucarest lundi soir. Et dieu sait qu’on aimerait se tromper, mais on connaît trop notre DD national.

Vers trois forfaits face aux Suisses

Le boss l’a annoncé lui-même en visioconf dimanche soir, « Lucas Digne, Marcus Thuram et probablement Jules Koundé ne seront pas disponibles ». Lors de l’entraînement de veille de match, disputé dans la National Arena où 26.900 personnes au maximum pourront prendre place lundi, Digne et Koundé ont pédalé sur un vélo d’exercice au bord du terrain. Les deux joueurs ont été blessés à une cuisse mercredi contre le Portugal en clôture de la phase de groupe. Egalement blessés, jeudi à l’entraînement, Thuram et Thomas Lemar se sont contentés de trottiner sans forcer.

Pogba régale, Presko cache la fête

Par contre l’histoire ne dit pas combien de tentatives il a fallu à Paulo pour réussir un tel contrôle interdit aux moins de 18 ans.

Le programme du jour

Nada, walou, que dalle. Enfin, jusqu’au coup d’envoi du match à 21 heures, à suivre évidemment sur notre site dès 20 heures.