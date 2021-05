FOOTBALL Et cette fois, ce n'est pas une surprise

Zidane et le Real, c'est (encore) fini. — ' Manu Reino / SOPA Images

On l’avait deviné depuis quelques jours, et même avant la perte du titre lors de la dernière journée de Liga. Zinédine Zidane a décidé de quitter son poste d’entraîneur du Real Madrid, a annoncé le club ce jeudi. « Le Real Madrid annonce que Zinédine Zidane a décidé de mettre fin à son mandat actuel d’entraîneur de notre club », a indiqué la « Maison Blanche » dans un communiqué. Il lui restait encore un an de contrat.

Champion d’Espagne la saison dernière, Zizou a cette fois échoué à rapporter un nouveau trophée au Real. Il était revenu sur le banc en mars 2019, après être parti une première fois en 2018, alors qu’il venait de remporter une troisième Ligue des champions d’affilée. «Zidane est l'un des grands mythes du Real Madrid et sa légence va au-delà de ce qu'il a été comme entraîneur et joueur de notre club, est-il écrit dans le communiqué. Le Real Madrid sera toujours sa maison.»

Lassé par les critiques, il s’était montré évasif sur son futur après le dernier match de championnat, le week-end dernier. « Ces prochains jours, je discuterai avec le club, avec les personnes compétentes. On verra sous peu ce qu’il va se passer. Pas seulement avec moi, avec tout le Real Madrid, ce que sera le club la saison prochaine », avait-il déclaré. Il faut croire que ses dirigeants ne l’ont pas rassuré. Ou peut-être n’en avaient-ils pas vraiment envie.