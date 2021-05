Le Stade de France va (encore) sonenr creux pour la finale de la Coupe de France. — FRANCK FIFE / AFP

C’est officiel, la finale de la Coupe de France, qui opposera Rumilly-Vallières ou Monaco au PSG ou à Montpellier, se jouera dans un Stade de France à huis clos. En effet, comme l’ont annoncé nos confrères de RMC Sport, la fédération française de football n’a pas réussi à obtenir de dérogation permettant aux spectateurs de sortir malgré le couvre-feu​.

Couvre-feu qui passera d’ailleurs de 19 heures à 21 heures dans la nuit du 19 au 20 mai. Qu’importe, avec un coup d’envoi de la finale à 21h15, impossible pour le public de ne pas se retrouver en illégalité à la sortie du stade, sans compter que la rencontre peut se terminer encore plus tard en cas de prolongation et de tirs au but.