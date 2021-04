20h00: YooOOoooOOOooo les amigos. On y est c'est le moment, on rentre dans le vif du sujet dans cette Ligue des champions avec le début des quarts de finale. Affiche magistrale au menu ce soir, avec le Real Madrid face à Liverpool. Et puis un petit City-Dortmund en double écran pour les moments où on s'ennuira un peu. What else?