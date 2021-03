Ronaldo en colère après un but injustement refusé lors de Portugal-Serbie, le 27 mars 2021. — Darko Vojinovic/AP/SIPA

Fin de match polémique lors de Portugal-Serbie, samedi. Alors que les Serbes, menés 2-0 à la pause, étaient remontés à 2-2, Ronaldo a bien cru marquer le but de la victoire à la toute fin des arrêts de jeu. Sur une ouverture de Nuno Mendes, le capitaine portugais a devancé la sortie du gardien et a rabattu le ballon dans le but. Mitrovic a alors taclé le ballon pour le dégager, au niveau de la ligne. Trop tard, le ballon est bien rentré, mais l’arbitre de la rencontre Danny Makkelie, n’a pas validé le but.

Fou de rage, Cristiano Ronaldo est allé dire au Néerlandais ce qu’il pensait de sa décision. Il a écopé d’un carton jaune, puis est rentré directement au vestiaire en jetant son brassard au sol. « Je vais toujours tout donner pour mon pays, cela ne va rien changer, a ultérieurement écrit Ronaldo sur son compte Instagram. Mais il y a des moments difficiles à gérer, particulièrement quand nous sentons qu’on blesse une nation entière. »

« Sans VARgogne »

« On a marqué un but qui n’a pas été validé alors que le ballon est entré, dans un match de ce niveau ce n’est pas possible », a soufflé de son côté Fernando Santos à l’issue de la rencontre. La presse portugaise s’indigne, ce dimanche. « Vol ! », titre en une le quotidien Record, tandis qu’A Bola nous gratifie d’un joli jeu de mots avec « Sam VARgonha » («Sans VARgogne » en VF), en référence à la vidéo qui n’est pas utilisée dans cette phase de qualification à la Coupe du monde 2022.

Danny Makkelie est toutefois venu s’excuser après le match auprès du sélectionneur portugais. « Il m’a dit qu’il était gêné. Il m’avait dit sur le terrain qu’il allait voir les images et que s’il s’était trompé, il viendrait s’excuser. Et c’était le cas, a dit Fernando Santos en conférence de presse. Les arbitres sont humains et font des erreurs, mais c’est pour cela qu’il y a le VAR et la technologie de la ligne de but, pour éviter cela. »