Sur le papier, le Real est le grand favori de cette rencontre. Victorieux 1-0 à l'aller sur la pelouse de l'Atalanta, les Madrilènes ont fait le plus dur. En plus, Benzema est en feu, et ils peuvent enfin compter sur Sergio Ramos. L'emblème du club est revenu dans l'équipe ce week-end, et sera bien là pour montrer à ses petits camarades comment on se qualifie pour des quarts de Ligue des champions. Parce que ces deux dernières saisons, sans lui à ce stade de la compétition, ça avait viré à la cata. Bref, ça ne s'annonce pas trop mal, mais attention quand même à cette équipe de l'Atalanta, capable de tout et n'importe quoi. A l'arrivée, ça pourrait nous faire un sacré bon petit match.

>> C'est ce qu'on nous souhaite hein en tout cas... Rendez-vous ici même vers 20h45