OL-Metz EN DIRECT : Des occases mais pas (encore) de buts... Metz fait jeu égal avec les Gones... Suivez le match en live avec nous

On a connu affiche plus excitante pour un match du dimanche soir, sans vouloir faire offense à nos amis Messins. Mais ça ne veut pas dire qu’on ne va pas avoir droit à un match sympatoche. Il y a de l’enjeu en tout cas puisque, en cas de victoire ce soir, les Lyonnais recolleraient au PSG en tête de la Ligue 1. Ça va peut-être aussi être l’occasion d’assister aux premiers pas d’Islam Slimani sous le maillot de l’OL. En face, que dire ? Que Metz a réalisé une bonne première moitié de saison aussi bien sur plan comptable que sur celui du jeu. Et aussi qu’ils visent la première moitié du classement en cas de surprise ce soir.

>> Rendez-vous sur les coups de 20h30 pour lancer cette soirée de live.