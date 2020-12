FOOTBALL Eden Hazard est de retour à l’entraînement, plus de trois semaines après sa blessure à la cuisse droite

Eden Hazard a repris l'entraînement collectif après sa blessure à la cuisse le 28 novembre dernier. — PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Malgré les blessures à répétition et dix-huit premiers mois difficiles du côté du Real Madrid pour Eden Hazard, Zinédine Zidane a tenu à rassurer les supporters sur l’état psychologique de l’ancien joueur de Chelsea. « Ça n’a pas été facile pour lui jusqu’à présent. Mais je le sens très bien mentalement, il s’entraîne à nouveau avec nous de manière tout à fait régulière. Il faut y aller patiemment, petit à petit, mais il va bien », a-t-il déclaré mardi en conférence de presse, avant la réception de Grenade mercredi (19h45) pour la 15e journée de Liga.

Depuis son transfert astronomique de Chelsea au Real pour cinq ans et 115 millions d’euros à l’été 2019, l’attaquant international belge a enchaîné les grosses galères avec, au menu de la scoumoune, une opération à la cheville droite, une rechute, diverses blessures aux jambes et une quarantaine à cause du Covid-19.

Vinicius, Hazard et Isco se sont entraînés avec le groupe ce matin. pic.twitter.com/sVL8N4hK3u — Les Merengues (@Les_Merengues) December 21, 2020

L’ailier gauche s’est encore blessé à la cuisse droite le 28 novembre contre Alavés, mais a repris l’entraînement avec le reste de l’équipe la semaine dernière. Zidane avait alors déclaré qu’il était « proche » de rejouer. Au total, Hazard a manqué près d’une cinquantaine de matchs en seulement un an et demi dans la capitale espagnole.