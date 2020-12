Leo Messi toujours plus haut. L’Argentin a inscrit son 643e but avec le FC Barcelone ce samedi face à Valence, égalant le record de buts marqués pour un seul club du roi Pelé (avec Santos). Ce fameux but a mis du temps à venir. Messi a en effet raté un penalty en début de match, avant de trouver la faille de la tête, permettant au Barça d’égaliser juste avant la pause.

Malgré ce nouveau record, les Catalans n’ont pas vraiment passé une bonne après-midi. Accrochés par Valence (2-2 score final), ils continuent de faire du surplace en Liga avec un 7e match sans victoire en 13 rencontres (3 nuls, 4 défaites) depuis le début de la saison. Ils sont aujourd’hui cinquièmes, à huit points du leader, l’Atlético Madrid (vainqueur 3-1 d'Elche).

Après avoir montré des progrès encourageants contre Levante (1-0) le week-end dernier, et contre la Real Sociedad (2-1) mercredi, les Catalans ont renoué avec leurs défauts : un jeu d’attaque qui manque d’efficacité, et une défense très vite débordée par les offensives adverses… Avec notamment une surprenante doublette centrale Oscar Mingueza – Ronald Araujo, qui ont relégué les Français Samuel Umtiti et Clément Lenglet sur le banc comme mercredi contre la Real Sociedad, mais qui ont été loin d’être rassurants.

Le titre « pas encore perdu » pour Koeman

« Ce qui m’inquiète, c’est que parfois l’équipe ne sait pas ce que le jeu impose. On sait qu’on est une équipe qui aime toujours attaquer et marquer des buts, mais il y a aussi des moments où il faut défendre et contrôler le match. (…) J’ai vu l’équipe douter, oui. Mais la course au titre n’est pas encore perdue », a assuré Koeman en conférence de presse d’après-match. Ce nul ne fait pas plus les affaires de la formation valencienne, empêtrée dans des problèmes financiers et engluée à la 12e place de Liga, à quatre points de la zone rouge.

N.C. avec AFP