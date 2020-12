La joie des Lillois vainqueurs à Dijon mercredi soir — AFP

Lille résiste à la pression. Vainqueur mercredi à Dijon, le club nordiste conforte sa place de leader.

Une belle performance dans un contexte agité en coulisses avec la vente annoncée du club et avant le choc de dimanche face au PSG.

Le Losc résiste à tout. Alors que le club nordiste vit une période très agitée en coulisses avec une vente imminente, les joueurs restent imperturbables sur le terrain. Vainqueur sans trembler mercredi à Dijon (0-2), Lille a enchaîné une troisième victoire d’affilée en Ligue 1 et conforté sa place de leader. Idéal avant de recevoir le PSG dimanche soir dans un choc où le club nordiste portera le costume d’un patron que rien ne perturbe.

Un avant-match compliqué

Pourtant, il y avait de quoi se poser des questions avant la rencontre. Depuis mardi soir, la vente du club s’accélère. Après avoir passé près de quatre ans à Lille, Gérard Lopez va bientôt quitter un Losc trop endetté pour le revendre à un fonds d’investissement. Le fauteuil de président devrait bientôt être occupé par Olivier Létang, déjà passé par Reims, le PSG et Rennes. Tout est déjà bien ficelé pour un passage de témoin comme l’a confirmé Christophe Galtier avant la rencontre: « J’ai eu Gérard Lopez dans la soirée mardi. C’était un moment très difficile sur le plan humain. Et j’ai eu un appel d’Olivier Létang dans la foulée. Est-ce que je suis inquiet ? Non il ne faut pas l’être. On a un effectif de qualité, on sera toujours dans notre modèle de jeu. Ce qui se passera après au niveau de la présidence, cela se passera avec les personnes concernées », a déclaré l’entraîneur lillois au micro de Téléfoot.

Un match parfaitement négocié

Pour son centième match en Ligue 1 aux commandes du Losc, Galtier n’a jamais tremblé face au dernier du championnat. Un but rapide de Yazici (18e) sur une jolie passe de Celik puis un but beau et tardif de Weah ont permis au club nordiste d’affirmer encore un peu plus leurs ambitions, du haut de leur place de leader imperturbable.

Un après match mouvementé

Entre le match de Dijon et la réception du PSG dimanche soir au stade Pierre Mauroy, les choses devraient aller très vite au Losc. La vente pourrait être finalisée avant le choc contre Paris, un match auquel devrait assister Olivier Letang. Le nouvel homme fort du club nordiste devrait vite annoncer la couleur dans un club très endetté (130 millions d’euros). Un exode des meilleurs joueurs du club dès cet hiver est redouté même si pour l’instant Galtier ne sait pas encore sur quel pied danser. « Il n’a été nullement sujet du sportif et d’un éventuel mercato », a affirmé l’entraîneur lillois avant d’annoncer qu’il resterait sur le banc lillois à l’issue de la vente. Le seul phare dans un horizon très incertain chez le leader de Ligue 1.