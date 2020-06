Ligue 1: Les joueurs de l'OL sont les premiers à reprendre les entraînements — 20 Minutes

34 joueurs de l'OL, dont quatre gardiens, sont de retour au centre d'entraînement de Décines depuis lundi.

20 Minutes a assisté mercredi après-midi à l'une de ces séances, tout en distanciation, du seul club de Ligue 1 ayant repris collectivement.

Au Parc OL,

Une porte dérobée menant à un sentier attaqué par les ronces. Les abords du « formidable outil » (Parc OL et Groupama OL Training Center) cher à Jean-Michel Aulas ont bien changé pour le premier entraînement ouvert à la presse, mercredi après-midi, depuis la pandémie du Covid-19. Depuis trois jours, 34 joueurs lyonnais sont les premiers en France (avant le Losc ce jeudi) à retrouver les terrains et le ballon lors de petits exercices de redoublements de passes dirigés par Claude Fichaux et Claudio Caçapa, deux des adjoints de Rudi Garcia.

Masqués comme tous les membres du staff, y compris dehors, ceux-ci doivent pour l’instant jongler avec l’impossibilité d’organiser des oppositions et de réunir plus de dix joueurs par groupes d’entraînement. « Ça n’est pas encore du vrai football, reconnaît Rudi Garcia. Mais même avec cette distanciation physique et ces masques, nous sommes ravis de nous retrouver. On a trouvé le temps très long durant cette interruption de trois mois. »

🎙 Lors de son point presse, @RudiGarcia a fait le point sur la reprise de l'entraînement et le programme des prochaines semaines. pic.twitter.com/VdE6utMq9g — Olympique Lyonnais (@OL) June 11, 2020

« 100 millions d’euros de manque à gagner » pour l’OL

Cette période « bizarre et compliquée », comme le résume le nouveau responsable du recrutement Bruno Cheyrou, s’est aussi ressentie lors de la conférence de presse précédant l’entraînement mercredi.

Du gel hydroalcoolique attendait les journalistes à leur arrivée devant l’auditorium du stade, avant près de deux heures de conférence de presse sans surprise marquées par la tenace déception de Jean-Michel Aulas de voir la saison 2019-2020 de Ligue 1 ne pas reprendre. Et l’OL d’enregistrer « 100 millions d’euros de manque à gagner » selon lui.

Tino Kadewere s'est offert un «check» de coude avec son président, mercredi à l'auditorium du Parc OL. - JEFF PACHOUD / AFP

« Notre vie n’était pas si mal que ça avant »

Les « checks » de coude se sont multipliés à l’auditorium, notamment entre Jean-Michel Aulas et l’attaquant Tino Kadewere, recruté au Havre dès l’hiver dernier. On a d’ailleurs senti JMA, Bruno Cheyrou et Juninho très hésitants au moment de se rapprocher pour poser, sans masque, autour de l’international zimbabwéen pour sa photo officielle d’arrivée à l’OL.

« On n’a pas réussi à créer l’état d’esprit idéal » à l’OL, admet Juninho https://t.co/qDPKy29YNu — 20 Minutes (@20Minutes) June 11, 2020

Car la pandémie de coronavirus est encore bien dans toutes les têtes, notamment pour un Rudi Garcia « tacleur » et pressé d’enfin connaître la date de la finale de Coupe de la Ligue contre le PSG. « Grâce à ce maudit virus, on doit se rendre compte que notre vie n’était pas si mal que ça avant », souligne l’ancien coach de l’OM. Même ses nombreux détracteurs supporters de l’OL approuveront.