CORONAVIRUS Deux rencontres de Ligue 1 et une de Ligue 2 se joueront officiellement à huis clos, en attendant les prochaines annonces similaires pour le reste des matchs

Montpellier recevra l'OM samedi à huis clos. — Sylvain THOMAS / AFP

Les annonces tombent au compte-gouttes mais on se dirige tout droit vers une 29e journée de Ligue 1 entièrement à huis clos à cause de l’épidémie de coronavirus qui frappe le pays. Pour le moment, seuls deux matchs se disputeront officiellement sans spectateurs. Il s’agit de Lyon-Reims (vendredi, 20h45) et de Montpellier-Marseille (samedi à 17h30). Selon une info du Midi Libre, le club montpelliérain aurait été prévenu par la préfecture de l’Hérault dans la matinée.

La rencontre OL / Stade de Reims se jouera à huis clos#OLSDR https://t.co/FH6WArPnO5 — Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2020

Par ailleurs, la rencontre de clôture de la 28e journée de Ligue 2 entre le RC Lens et Orléans se jouera elle aussi à huis clos lundi soir. Ce n’est qu’une question de temps avant que les autres rencontres des championnats de première et deuxième divisions ne prennent le même chemin puisque le gouvernement a annoncé dimanche soir l’interdiction de rassemblements de plus de 1.000 personnes sur tout le territoire. Les décisions finales seront prises au cas par cas par les différents préfets à qui revient le dernier mot.

En Youth League, la Ligue des champions pour les équipes U19, l’Inter a carrément annoncé qu’il renonçait à disputer son huitième de finale face au Stade Rennais afin de « protéger ses joueurs, membres et employés ». Le club milanais assume les conséquences d’une telle décision, à savoir une défaite 3-0 sur tapis vert et une élimination sans jouer.