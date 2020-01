Thomas Tuchel, le coach du PSG, lors d'un match à Metz le 30 août 2019. — POL EMILE / SIPA/SIPA

Les dernières heures du mercato parisien seront-elles agitées ? En tout cas, ce n’est pas le souhait de Thomas Tuchel ! Après la qualification contre le Pau FC en 8e de Coupe de France ce mercredi, l’entraîneur parisien est revenu sur les dossiers Cavani et Kurzawa qui font l’actualité ces derniers jours.

Il a tout d’abord rappelé que cette « situation n’était pas facile pour les deux joueurs » et qu’il préférait « les laisser tranquilles », à l’image de l’Uruguayen resté à Paris. Thomas Tuchel a ensuite donné son avis sur ces possibles mouvements d’ici vendredi minuit et la fin du mercato hivernal. Et là, sa réponse fut plus que limpide :

Je préfère que tout le monde reste ! On peut essayer d’améliorer l’équipe mais si on n’y arrive pas, il ne faut pas non plus s’affaiblir.

Kurzawa titulaire à Pau

Le message est donc clair pour Leonardo alors que le transfert d’Edinson Cavani à l’Atletico de Madrid n’avance pas et que l’échange Kurzawa-De Sciglio semble au point mort à 48h de la fin du marché. En effet, l'international français était de retour dans le groupe parisien à Pau et il a même joué les 90 minutes.