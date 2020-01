Pau FC-PSG EN DIRECT : Les Parisiens attendus en terre paloise sur un champ de patates... Suivez le match avec nous à partir de 18h

17h50: Je passe vite fait la tête pour vous inviter à vous installer tranquillement. Le match ne commence que dans une petite heure, mais que ça ne nous empêche pas de profiter de cet avant-match tous ensemble. Pour info, mon collègue Clément a un mal de chien à accéder au stade de Pau à cause de l’affluence et des nombreux contrôles de sécu, il n’est donc pas exclu qu’on se charge depuis Paris de liver le début du match. Ce qui ne change absolument rien pour vous, je me demande même pourquoi je vous raconte tout ça.