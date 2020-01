Mercato EN DIRECT. Le Barça pense (vraiment) à Giroud… Aulas fâché contre l’Atlético Madrid…

10h31: Pardon j'ai publié le dernier post avant de finir. Donc JMA cite un article du réglement de la Fifa, qui n'existe pas. Il confond certainement le 83.1 avec le 18 ter, qui interdit les transferts dans le cadre des TPO (remember Tevez et Mascherano). Or, on ne parle pas de la même chose dans ce cas puisque il s'agit juste d'un droit de regard, en gros. Ca ressemble plus à une menace en l'air qu'autre chose. L'OL s'est mis d'accord avec le joueur et possède l'atout Juninho dans sa manche, c'est pas encore mort. D'autant que le joueur a plus de chances d'être titu en L1 qu'avec Simeone...