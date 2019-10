Les recrues du PSG ont brillé lors de la victoire face à Angers. — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Le PSG valide sa superbe semaine par une nette victoire (4-0) à domicile face au SCO Angers.

Avec cinq recrues alignées d'entrée (dont trois qui ont marqué chacune un but), le PSG a prouvé qu'il avait réalisé un super mercato l'été dernier.

Au Parc des Princes,

On appellera ça un choc en toc. Ce PSG-Angers n’avait de duel au sommet que le titre sur le papier car pour le reste, et sans grande surprise finalement, les Parisiens ont croqué leur dauphin samedi après-midi au Parc des Princes (4-0). Ce succès, qui vient clore une semaine parfaite pour Thomas Tuchel et sa clique (après les victoires à Lyon et à Galatasaray), s’est opéré une nouvelle fois sans Edinson Cavani ni Kylian Mbappé (forfait de dernière minute pour ce match) et doit beaucoup à ses nouvelles recrues. Icardi, Sarabia et Gueye ont tous marqué et leur apport démontre une bonne fois pour toutes que le PSG a enfin réussi un mercato estival de grande qualité.

C’est la première fois de la saison que Thomas Tuchel alignait autant de nouvelles gueules dans son XI de départ. Avec Keylor Navas, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia et Mauro Icardi, c’est près de 50 % de l’équipe qui sentait bon les soldes d’été. A l’arrivée, pas un seul de ses newbie n’est passé à côté. Et quand on regarde le nombre élevé de garçons sur le carreau pour ce match (Cavani, Marquinhos, Mbappé, Draxler, Dagba, Kehrer), on se dit qu’il fallait au moins ça pour assurer la relève et ne pas se prendre une nouvelle fois les pieds dans le tapis à domicile, après la défaite contre Reims au Parc.

C'était le match des recrues. UN RÉGAL.



ICARDI commence à comprendre le jeu du #PSG. Peu à peu il va planter buts sur buts.



SARABIA déjà 1 but et 3 assists TCC.



GUEYE a 24 poumons et s'envole. Le meilleur dans son registre (après il nous faut un DEUXIÈME GUEYE EN RÉSERVE!!). — MeRo (@MeRoOfficiel) October 5, 2019

Un sans-faute pour les petits nouveaux

Concernant Gueye et Keylor Navas, on n’avait pas franchement besoin de confirmation. Les deux joueurs sont d’un niveau irréprochable depuis qu’ils ont déboulé dans la capitale et le match contre Reims n’a fait que confirmer ce qui sentait déjà bon depuis la fin du mois d’août. L’ancien gardien du Real n’a certes pas eu grand-chose à faire, mais les rares fois où il a été sollicité, le Costaricien a sorti le grand jeu. De son côté, Gueye a encore une fois été grand au milieu du terrain. Que ce soit à la récupération du ballon, dans la débauche d’énergie, dans la projection vers l’avant ou dans ses transmissions, le Sénégalais n’en finit plus de donner de grands espoirs aux supporters parisiens. Avec un duo Verratti-Gueye, le PSG a de grande chance de voyager en première classe cette saison.

Pour les trois autres, on attendait encore de voir avant de se prononcer. Blessé en début de saison, Ander Herrera a disputé ce match dans un rôle qu’il ne connaissait pas, au poste de latéral droit (histoire de faire souffler Thomas Meunier), et si tout n’a pas été « top, top, top », comme le dirait Thomas Tuchel, la dépanneuse espagnole s’en est plutôt bien sortie. « J’aime jouer au football et ce n’est pas important la position dans laquelle je joue, surtout si on gagne, a-t-il expliqué en zone mixte après le match. Je suis simplement content de jouer ». Un discours de diplomate à la Talleyrand qui tranche avec les desiderata de certains anciens milieux à la chevelure soyeuse qui chouinaient quand on leur demandait de jouer à contre-emploi. Adrien, si tu nous lis.

« Le PSG a gagné en personnalité »

En attaque, enfin, Mauro Icardi et Pablo Sarabia ont réalisé un match de costaud, avec des stats à la clé. Un but pour le premier – son deuxième en quatre jours après celui inscrit à Istabul mardi, un but et deux passes dé’ pour le seconde. Si on sent que le buteur argentin doit encore travailler pour mieux combiner avec ses coéquipiers, l’Espagnol en revanche semble (enfin) avoir définitivement pris ses marques au PSG.

Sarabia et icardi 2 recrues qui commencent à s'imposer et à monter en puissance c'est top.#PSG #TeamPSG — £'@$ (@LAsdesAs0126) October 5, 2019

Alors que certains au PSG commençaient à trouver le temps long concernant Sarabia, qui ne s’était toujours pas montré décisif avec Paris alors qu’il sortait d’une saison de maboule avec Séville (23 buts, 17 passes dé toutes compétitions confondues), les voilà rassurés. Après un bon match à Galatasaray conclut par une passe décisive pour Icardi dans la semaine, l’homme aux initiales du PSG (Pablo Sarabia Garcia) a tout simplement été l’homme du match contre Angers.

Un pion qu’il est allé chercher tout seul comme un grand, et deux cadeaux pour Icardi et Gueye (même si la deuxième passe était plutôt un tir raté), Sarabia a réalisé son meilleur match sous le maillot parisien. « Oui, enfin le premier but, je l’attendais depuis un moment », a-t-il lâché en souriant, visiblement soulagé d’avoir vaincu le signe indien. Tout sourire lui aussi, Thomas Tuchel n’a pas souhaité s’attarder sur un joueur en particulier, louant toutes les nouvelles têtes venues renforcer son équipe. « Avec les recrues, on a gagné en personnalité, en expérience. Nous sommes plus fiables », s’est-il félicité. Quand on sait que ce mercato estival est à 90 % estampillé « TT », l’allemand avait de quoi quitter l’estrade et le Parc des Princes de bonne humeur.