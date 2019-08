Indice: ce n'est pas la réponse 3. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Attendu comme le messie en attaque par les supporters de l’OM, l’Argentin Dario Benedetto a raté sa première sous le maillot olympien samedi à Nantes​. L’ancien de Boca Juniors avait pourtant pris les choses en main pour marquer son arrivée en Ligue 1 en demandant à Dimitri Payet s’il vouait bien lui laisser tirer le péno qui aurait pu donner l’avantage à l’OM dans ce match. « Pour emmagasiner de la confiance », a-t-il expliqué au quotidien Clarin.

Mais ce fâcheux épisode ne lui a rien enlevé de son humour. « C’était une pénalité de rugby ! C’est la première fois que je tire aussi mal, a plaisanté Benedetto avant de finir par sortir le parapluie avec une excuse un peu bancale. Le ballon est très différent, bien plus léger qu’en Argentine. Et je me suis en plus penché en arrière… J’ai tout fait de travers. » Le poids du ballon ? Autant l’argument aurait été recevable à une époque où certains ballons pesaient un âne mort, autant de nos jours, c’est franchement moins crédible.