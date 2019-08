Mercato EN DIRECT: Koscielny débarque à Bordeaux... Le PSG aurait proposé 60 millions pour Dybala... Suivez les transferts en live

10h37: Le PSG penserait-il à Dybala ?

C’est en tout cas ce que nous expliquent nos amis d’Infosport + (du groupe Canal), même s’ils font bien attention d’utiliser le conditionnel. Donc, si l’on en croit cette info (pour le moment, aucune autre source n’est venue confirmer ou infirmer cela), le PSG aurait fait une première offre officielle à hauteur de 60 millions d’euros pour l’Argentin de la Juve. Comment comprendre cette info ? Difficile à dire. Soit Leonardo prend les devants et prépare le départ de Neymar, soit, comme on l’a déjà lu cet été, le dossier Dybala n’est pas forcément à mettre en relation avec un possible départ de la star brésilienne. Ça semble plus difficile à croire car, si le Ney reste, on fait quoi de Dybala ? Et pour finir, cette potentielle première offre n’a évidemment aucune chance d’aboutir, mais disons que c’est une bonne base pour négocier avec la Juve. A suivre, comme on dit dans la Vercors.