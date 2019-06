Sénégal - Algérie / CAN EN DIRECT: Le choc attendu en tête du groupe C entre les Lions de la Teranga et les Fennecs... Suivez le live...

C’est certainement le premier gros choc de cette CAN 2019, la première de l'histoire jouée en été. Après avoir parfaitement entamé leur compétition avec chacun une victoire 2-0, le Sénégal et l’Algérie se font face pour la première place du groupe C. Jamais les Fennecs n’ont perdu contre les Lions de la Teranga en Coupe d'Afrique des Nations. Ça nous annonce un gros match avec du beau monde sur le terrain et un duel à distance sponsorisé Premier League entre le Cityzen, Riyad Mahrez, et l’attaquant flèche de Liverpool, Sadio Mané. Et en bonus, juste après ce match vous pourrez switcher sur le live du quart de Coupe du monde féminine Norvège-Angleterre. Alors en cette journée canicule, restez chez vous et avec nous pour deux gros matchs.

» On se retrouve vers 18h45 pour cette affiche alléchante