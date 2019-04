Eric Bauthéac dans ses œuvres. — Capture d'écrans

L’ancien pensionnaire de Ligue 1 Eric Bauthéac s’est fait remarquer jeudi à l’occasion d’un match de première division australienne entre son club, Brisbane Roar, et Adelaïde United. Chargé de tirer le péno que son équipe venait de se procurer, l’ex-Niçois s’est élancé et a tenté de tromper le gardien à l’aide d’une panenka.

Sauf que le ballon ne s’est jamais levé, ce qui donne à l’arrivée un geste assez drôle, un peu gauche, mais non moins efficace puisque le gardien, déjà lancé dans son plongeon, a quand même encaissé le but.

Sur le coup on s’est même demandé si le geste n’était pas volontaire, mais en voyant Bauthéac se faire surprendre lui-même et suivre la trajectoire du ballon, au cas où, on se dit qu’on était plus proche de la boulette qu’autre chose. Mais de la bonne boulette, vu le résultat final.