Voilà de nouvelles révélations qui ne devraient pas arranger l’image du Qatar dans le cadre d’une Coupe du monde 2022 frappé du sceau des soupçons de corruption. Selon le quotidien britannique The Sunday Times, de nouvelles preuves tendraient à prouver que le pays organisateur du Mondial aurait corrompu la FIFA en vue de l’obtention du prochain Mondial de football.

En effet, le média britannique affirme détenir les preuves de l’existence de versements de 880 millions de dollars au total afin de s’assurer la victoire lors du vote du pays hôte de la Coupe du monde qui a eu lieu en décembre 2010.

Qatar secretly slammed down an extraordinary four hundred million dollar offer in television cash on Fifa’s table … just 21 days before the sports body gave the Gulf state its ultimate prize: the 2022 World Cup https://t.co/QCSK92nHaf