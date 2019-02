FOOTBALL Pour Bartomeu, Neymar n'entre pas non plus dans les plans du Barça pour l'avenir

Neymar et Bartomeu lors de la présentation du joueur au Barça. — EFE/SIPA

Cela ne calmera évidemment pas les médias espagnols lors du prochain mercato, mais le président du Barça a tout de même mis les choses au clair au sujet d'un hypotéthique retour de Neymar sous le maillot Blaugrana. Dans une longue interview accordée à la Cadena COPE, Josep Maria Bartomeu a affirmé qu'il n'avait plus de contacts avec le clan du Brésilien. « Je n’ai jamais parlé à son père, ils ne m’ont jamais rappelé. Ni le père ni le joueur ne m’ont dit : "je veux retourner au Barça". Dans ce que nous préparons pour le futur, Neymar n’y est pas ».

«Ne me casse pas les c…», Neymar dégomme un journaliste à Barcelone https://t.co/2jGOBpldTi — 20 Minutes (@20Minutes) January 31, 2019

Le boss catalan est revenu sur le départ de Neymar vers le PSG et sur les choix sportifs qui ont découlé de la vente du joueur pour 222 millions d'euros: « Le Barça a pris sa décision et nous avons signé Coutinho et Dembélé. Avec l’argent de Neymar, nous avons engagé ces deux joueurs et nous sommes très heureux avec eux. Neymar est un joueur exceptionnel, il est très talentueux et il a remporté des titres en France. La décision a été prise par le PSG (de l’acheter), nous ne voulions pas le vendre. »