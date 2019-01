Jean-Michel Aulas, ici lors du choc de D1 féminine entre le PSG et l'OL,en novembre dernier au stade Jean-Bouin. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Jean-Michel Aulas était ravi de la prestation de l’OL, dimanche à Saint-Etienne, après le derby remporté (1-2).

Le président de l’OL a enchaîné les thèmes, entre le VAR, le calendrier du mois de janvier et surtout la programmation télévisuelle.

En toile de fond, JMA fait une référence guère discrète à l’OM, qui a déjà eu droit au créneau du match de clôture de chaque journée de L1 sur Canal + à 21 heures.

Après un passionnant derby remporté dans les dernières secondes à Sainté (1-2), on se doutait qu’on aurait droit à du grand Jean-Michel Aulas dimanche soir. Autant vous dire qu’on n’a pas été déçu. Le président lyonnais n’a ainsi eu besoin que d’une minute pour évoquer de lui-même une thématique inattendue.

« C’est un match qu’il faudra renouveler parce que je crois que les téléspectateurs étaient très contents d’avoir vu une rencontre de haute intensité pour le haut du tableau, explique-t-il. Comme on avait vu ces derniers temps un certain nombre de matchs qui ne valaient pas les retransmissions successives d’autres équipes. Je pense qu’il vaut mieux retransmettre Lyon et Saint-Etienne. »

« Je crois que mon équipe gagnera un jour toutes les compétitions »

Mystère du jour : qui peut donc bien viser JMA en s’attaquant aux choix des diffuseurs, et en premier lieu Canal + ? Au hasard l'OM de son cher ami Jacques-Henri Eyraud, non ? En 21 journées de Ligue 1, le club marseillais (7e) a déjà eu droit cette saison à 12 matchs programmés à 21 heures sur la chaîne cryptée, dont 11 le dimanche. Puis le dirigeant rhodanien a ensuite présenté son équipe comme « la seule pénalisée » par le calendrier de reprise ce mois-ci (trois matchs en sept jours d’emblée).

Rajoutez à cela « Quelques difficultés d’interprétation avec les arbitres et le VAR » et une réflexion sur les chances européennes de l’OL. « Je crois que mon équipe gagnera un jour toutes les compétitions, la Coupe d’Europe y compris. Cette année, ce sera probablement juste mais il s’agit d’une envie supplémentaire. » « Probablement juste » ? Et s’il était modeste et raisonnable, finalement ? Troll un jour, troll toujours ce JMA.