Naples-PSG: «On a besoin du VAR le plus vite possible», Al-Khelaïfi a du mal à digérer les erreurs d'arbitrages

Nasser Al-Khelaïfi lors de la présentation de Neymar au Parc des Princes, le 5 août 2017. — JOHN SPENCER/SIPA

Après le match nul (1-1) du PSG mardi soir sur la pelouse de Naples, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas pu résister à l’envie de rappeler les erreurs d’arbitrages qui ont joué en la défaveur des Parisiens, contrairement à son coach et ses joueurs qui, eux, ont préféré se focaliser sur la performance sportive. Pour le président du Paris Saint-Germain, « on a besoin du VAR le plus vite possible » en Ligue des champions.

Naples-PSG: Consignes pas suivies, jeu à reculons... Le quart d'heure qui a coûté les trois points aux Parisiens https://t.co/yxmMv9kJST via @20minutesSport pic.twitter.com/yvVRtKMY2n — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 7, 2018

« On était venus ici pour gagner ce match, malheureusement, on fait match nul. Ce n’est pas mal, on est toujours là. Il faudra gagner nos deux derniers matches pour être qualifiés. C’est sûr qu’il y a hors-jeu (sur le but du Napoli), c’est sûr qu’il y a penalty (faute sur Bernat dans la surface adverse), mais on va accepter. On a besoin du VAR le plus vite possible. On a perdu deux points pour deux erreurs de l’arbitre. »