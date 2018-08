Nîmes-OM: «On n'a pas le droit d'être aussi mauvais!», Rudi Garcia furax après la défaite de Marseille

Dans la moiteur des Costières, la colère froide de Rudi Garcia. En conférence de presse, l’entraîneur de l'OM​ a commenté plutôt sèchement la défaite des siens face au promu (3-1). « On a failli. Il y a bien longtemps que l’on n’avait pas été aussi mauvais », a attaqué l’entraîneur marseillais, avant de lister toutes les explications de cet échec :

On a été battu dans l’agressivité. On s’est fait rentrer dedans. Nîmes mérite ce succès. Ils avaient l’envie et l’efficacité. A Marseille, peu de joueurs, pas que les internationaux, étaient bien en jambe. On a manqué de rythme, on n’a pas aligné trois passes en première mi-temps. A l’inverse, on a pris des vagues, on n’a jamais réussi à gagner un duel. Je savais que l’on n’était pas à 100 %, mais on n’a pas le droit d’être aussi mauvais. »