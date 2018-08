Santé: Après avoir été placé en soins intensifs, Ronaldo (le seul, l'unique) rassure ses fans sur son état de santé

Ronaldo lors de la cérémonie de récompenses annuelle de la Fifa, le 23 octobre 2017 à Londres. — Glyn KIRK / AFP

Il va mieux. Voilà tout simplement ce qu’on peut dire au sujet de Luis Nazário de Lima, alias Ronaldo, après les informations qui faisaient état d’un placement en soins intensifs vendredi à Ibiza à la suite d’une pneumonie. Dans un tweet, Il Fenomeno a tenu a rassurer ses nombreux fans à travers le monde.

Amigos, tuve un cuadro de fuerte gripe en Ibiza y tuve que ser internado el viernes pero ya está todo en orden. Mañana recibo el alta y vuelvo a casa. ¡Gracias a todos/as por vuestro cariño y vuestros mensajes! — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) August 12, 2018

« Les amis, j’ai eu une forte grippe à Ibiza et j’ai dû rentrer à l’hôpital vendredi mais à présent tout est en ordre. Je reçois l’autorisation (de sortie) demain (lundi) et je rentre à la maison. Merci à tous pour votre amour et vos messages. » Nous voilà rassurés. Longue vie au roi.