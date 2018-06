QUIZ. Football: Avez-vous bien suivi la saison du Racing club de Strasbourg en Ligue 1? — A. Ighirri / 20 Minutes

En manque de foot depuis la fin de la Ligue 1 et le maintien de Strasbourg ? Pour patienter jusqu’au début de la Coupe de Monde et entre deux annonces mercato, mettez-vous dans la peau d’un bachelier et passez notre examen, option Racing club de Strasbourg.

On espère que vous avez bien révisé cette saison de Ligue 1, même si vous devriez tout connaître du club alsacien. Gare aux tricheurs : ne vous retournez pas, mais on est là, on vous voit. Allez, pas de stress, le quiz est relativement facile. Les questions sont inspirées de nos (excellents) articles sur le Racing cette année et du superbe livre de statistiques Racing 2018, 38 leçons de maintien (éditions Vademecum) de Jeoffrey Voltzenlogel, data-journaliste de beIN Sports également derrière le compte Racing Database, disponible dans les librairies et kiosques le 11 juin ou, d'ores et déjà, sur Internet. C’est maintenant à vous de jouer…