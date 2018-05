Comme beaucoup d'Egyptiens, Bassem Wahba s’est découvert une haine contre Sergio Ramos ce samedi 26 mai, après que l’international espagnol est blessé Mohamed Salah en finale de Ligue des champions​. Sauf qu’à la différence de la plupart de ses compatriotes, Bassem Wahba est avocat, et il est bien décidé à régler cet affront devant un tribunal. « J’ai déposé une plainte tout en contactant la FIFA », a-t-il déclaré à la chaîne Saba El-Badad. « Je vais demander une compensation, qui pourrait dépasser un milliard d’euros, pour le mal physique et psychologique que Ramos a donné à Salah et au peuple égyptien », a-t-il ajouté.

Sinon un avocat égyptien déclare qu’il a assigné Sergio #Ramos pour avoir blessé Mohamed #Salah https://t.co/c47Cm3zJeO Il ne demande rien moins qu’1 milliard € en guise de dommages-intérêts 🧐 #LigueDesChampions #RMALIV — Me Thierry Granturco (@Me_Granturco) May 28, 2018

Bon, on veut pas le décourager, mais on pense que même avec Ally Mcbeal (cette référence est un peu datée, je l’avoue), Patty Hewes, Lionel Hutz et tous les meilleurs avocats du monde pour défendre la plainte, on a un gros doute qu’il réussisse son coup.

J-L. D.