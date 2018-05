Real Madrid: Benzema pourrait quitter le club à la fin de la saison et demanderait à baisser sa clause libératoire

Karim Benzema à Madrid, le 1er mai 2018, lors du match Real Madrid-Bayern Munich. — Paul White/AP/SIPA

Et si Benzema faisait ses bagages de Madrid et aller voir ailleurs si son talent pour « libérer des espaces » et « permettre aux autres de marquer » et de « sacrifice collectif » était reconnu à sa juste valeur ? Selon Bein Sports, le Français pourrait jouer ce soir lors de la finale de ligue des champions son dernier match avec les merengues. Le club souhaiterait renouveler son effectif et amorcer un nouveau cycle en attaque, ou l’explosion fulugrante d’Asensio nécessiterait forcément de faire de la place en attaque.

✈ #Mercato 🇪🇸 #LaLiga

Karim Benzema pourrait bien quitter le Real Madrid cet été !https://t.co/khSUYEOzPg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 26, 2018

Benzema se serait résolu à accepter son sort, et aurait demandé une faveur à Madrid, où il est depuis 2009 : baisser sa clause libératoire, actuellement à 80 millions, de moitié, pour être vendu à 40 millions. Un prix attractif sur le marché actuel, où ses talents pour libérer l’espace pour que les autres marquent pourraient se rentabiliser plus facilement.