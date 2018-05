OM-Atlético: Supporters de l'OL, le PSG... Les trolls sont de sortie après la claque marseillaise

Clinton Njie, Florian Thauvin et Frank Zambo-Anguissa ont déjà connu de meilleures soirées. — Ahmad Morra/ProSports/SIPA

Lorsque Antoine Griezmann a profité de la boulette du tandem Mandanda-Zambo Anguissa (0-1, 21e), les supporters lyonnais ont tous été profondément soulagés mercredi. A les voir se faire plaisir sur Twitter, on en viendrait presque à penser qu’ils ont apprécié accueillir l’OM dans leur Parc OL pour cette finale de Ligue Europa contre l’Atlético Madrid. Un lourd revers (0-3), le doublé du Mâconnais Antoine Griezmann, la sortie en larmes sur blessure de Dimitri Payet et le match (plus que) discret de Florian Thauvin, le combo était presque parfait pour ces haters de l’autre Olympique.

Directement dans mes veines 💉💉 pic.twitter.com/6SJRnBeuSD — Cam (@Easy_CamiL) May 16, 2018

Tournée générale de larmes au virage sud.

Rassurez-vous il y en aura pour toute le monde. — Franfran 1er (@Fr_Goms) May 16, 2018

Question bête mais pourquoi Garcia n'a pas fait rentrer Thauvin plutôt que Lopez suite à la blessure de Payet ? #UELfinal #OMAtletico #OMATL — Café du Commerce OL (@CafeCommerceOL) May 16, 2018

L'extérieur de Clinton Njié qui part en touche, le geste d'une vie. — Serio Carlito 🇪🇸 (@SeriousCharly) May 16, 2018

Un seul Olympique a déjà gagné un match au Parc OL depuis son inauguration. — Le Libéro Lyon (@LiberoLyon) May 16, 2018

Evidemment plus sage que ses twittos, l'OL s’est tout de même montré aussi réactif que cynique en communiquant illico sur les conséquences du sacre madrilène. A savoir que le troisième de Ligue 1, au hasard Lyon à l’instant T, serait en l’état actuel des choses qualifié directement pour la Ligue des champions, s’évitant un barrage pouvant être piégeux. Attention au retour de karma samedi (21 heures) contre Nice pour l’ultime journée de championnat…

La 3ème place de la @Ligue1Conforama directement qualificative pour la @ChampionsLeague https://t.co/NXF3gCza7F — Olympique Lyonnais (@OL) May 16, 2018

Et le reste de la France dans tout ça nous direz-vous ? Le PSG n’a pas manqué de rebondir sur un tweet relevant ce score de 3-0, qui a également été celui des deux derniers Classicos au Parc des Princes.

C’est un score symbolique, oui 😏 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 16, 2018

On vous a retenu un petit bonus track plutôt savoureux pour la route. Entendons-nous bien hein, l’OM aura été, malgré cette issue assez brutale, le seul club français à même de nous enflammer sur la scène européenne jusqu’au mois de mai.

