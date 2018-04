VIDEO. Marseille-Salzbourg: «Soyons humbles», Maxime Lopez invite au calme avant le match retour

Maxime Lopez entre deux joueurs de Salzbourg. — Boris HORVAT / AFP

On le sait, l’OM peut vite s’enflammer… surtout après une victoire 2-0 en demi-finale de coupe d’Europe. Mais les joueurs marseillais veulent calmer le jeu après leur succès face à Salzbourg, et appellent à la tranquillité pour ne pas se louper au match retour.

Et c’est Maxime Lopez, 20 ans à peine, qui en parle le mieux : « C’est un bon résultat mais il faut rester tranquille, il reste 90 minutes jeudi prochain. Avec tout ce qui se passe cette année en coupes d’Europe, on n’est pas à l’abri de surprises. On ne mène que de deux buts, ils ont renversé quatre buts au tour précédent. On a eu par le passé des mauvaises expériences à force de trop parler et d’être punis, alors soyons humbles. »