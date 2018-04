«Ceux qui n’y croient pas peuvent rester chez eux», le coach de la Roma chauffe ses supporters avant le retour

Eusebio Di Franseco, le coach de la Roma, veut encore y croire. — Filippo MONTEFORTE / AFP

Les quatre minutes qui vont peut-être tout changer. Menés 5-0 et en passe de rentrer à Rome la tête basse et les poches pleine de pions, les Romains se sont finalement offert le droit de rêver à un renversement de situation à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions face à Liverpool. En inscrivant coup sur coup deux buts en toute fin de match, les hommes de Di Francesco maintiennent l’espoir d’un grand soir, à Rome, le 2 mai prochain.

Le coach italien, lui, y croit vraiment et appelle ses supporters à la suivre dans cette voie : « Nous méritons de marquer ces deux buts, cela montre notre caractère. (…) C’était dur de renverser la tendance du match. J’ai fait entrer un deuxième attaquant car nous avions besoin d’un peu de vitalité devant et de marquer. (…) Nous devons nous améliorer sur la mentalité. Nous devons être sûrs de nos forces et cela n’a pas été le cas. Mais cette demi-finale n’est pas finie. Ceux (les fans) qui ne croient pas en un retour peuvent rester chez eux. » Le message est passé, le retour est lancé.