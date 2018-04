VIDEO. Afrique du Sud: Leur club perd en demi-finale, les supporters de Kaizer Chiefs créent le chaos

Des émeutes en plein stade. Après la défaite de leur club en demi-finale de la Coupe d'Afrique du Sud, les supporters du club de Kaizer Chiefs ont totalement perdu la boule. Depuis les tribunes, les fans ont lancé une véritable émeute: feu dans les gradins, envahissement de terrain, violence gratuite envers les photographes et caméramen, tout est parti en vrille.

This is not ok. The last 10 seconds are HORRIFIC. There are NO words to describe this behaviour. Barbaric is too mild. @KaizerChiefs fans, do not be surprised if broadcasters refuse to show your games live #BanTheFans pic.twitter.com/BpIDnTxFZo