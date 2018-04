Départ d'Arsène Wenger: Le PSG pourrait proposer un poste de manager général au futur ex-coach d'Arsenal

Arsène Wenger avant le match entre le Bayern et Arsenal le 15 février 2017. — Christof STACHE / AFP

Dès qu’on a appris qu'Arsène Wenger​ ne serait plus le coach d’Arsenal la saison prochaine, on a synchronisé nos montres et lancer le chrono avant de voir combien de temps il faudrait pour que la rumeur «Wenger au PSG» apparaisse dans la presse. Résultat : à peine quelques heures. Record battu.

Fin d'une époque: Arsène Wenger annonce qu'il va quitter Arsenal à la fin de la saison https://t.co/oXvpDa3z9Q via @20minutesSport pic.twitter.com/w2ntMhcjBQ — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 20, 2018

En effet, plusieurs médias bien informés au sujet du club parisien comme Le Parisien ou L'Equipe (appuyé ce coup-ci par le groupe Paris United) ont affirmé que la libération d’Arsène Wenger laissait la porte grande ouverte au Paris Saint-Germain pour tenter de le recruter.

Accompagner Thomas Tuchel

Le club, qui a à plusieurs reprises proposé à Wenger de prendre le poste d’entraîneur du PSG, pourrait se décider à lui offrir un poste de manager général pour accompagner le futur coach, Thomas Tuchel, dans ses fonctions.

Grand ami de Nasser Al-Khelaïfi et proche de Doha et des propriétaires qataris du club parisien, le futur ex-manager des Gunners n’a jamais caché son goût pour le PSG, comme il le déclarait encore récemment sur beIN Sports : « J’ai toujours été proche du PSG, j’ai toujours supporté le PSG ». Il pourrait donc, en cas de proposition parisienne, réfléchir à l’idée de manager les destinées du club dans les mois à venir.

Henrique de plus en plus isolé ?

Si tel était le cas, Antero Henrique, l’actuel directeur sportif parisien, n’aurait d’autre choix que de mettre les voiles, lui qui n’est déjà plus tout à fait sur la même longueur d’onde que certains membres hauts placés du PSG. Il a notamment été désavoué sur le choix du futur coach, lui qui aurait préféré Antonio Conte ou Sergio Conceiçao à la place de Tuchel.

Et si rien n’a encore été officiellement annoncé, le compte Paris United, qui vise souvent juste quand il s’agit de sortir une info sur le PSG, a annoncé que l’avocat d’Arsène Wenger était en rendez-vous jeudi dans la capitale française. Les prochains jours devraient nous permettre d’y voir plus clair dans cette affaire.