PSG: Thiago Silva souhaite qu'Emery reste (mais ça ne trompe personne)

Unai Emery et Thiago Silva à l'entraînement au Camp des Loges, le 4 décembre 2017. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

«Pour l'instant, on ne sait rien» sur un possible changement d'entraîneur au PSG, a assuré le capitaine Thiago Silva dimanche sur TF1, alors que le nom de Thomas Tuchel revient avec insistance pour succéder à Unai Emery.

Thiago Silva souhaite-t-il qu'Emery reste au club ? «Oui bien sûr, je suis son capitaine, et même si je pensais le contraire, je ne peux pas dire qu'il faut qu'il parte. Je suis toujours honnête. Il a confiance en moi et en nous», a déclaré le Brésilien dans l'émission Téléfoot.

«Pour l'instant, on ne sait rien. On voit beaucoup de choses qui sortent (dans la presse). C'est difficile de voir des choses comme ça, il faut continuer jusqu'à la fin de la saison», a expliqué le défenseur central, alors que la presse allemande et française tiennent comme acquise l'arrivée à Paris de Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund.

Thiago Silva a aussi évoqué son compatriote Neymar, en convalescence au Brésil depuis son opération du pied droit. «J'ai parlé avec Neymar. Il ne sait pas encore quand il va revenir, mais ce projet là (avec Paris), c'est avec Neymar bien sûr», affirme le coéquipier de «Ney» en sélection.

Silva a enfin déclaré qu'il souhaitait aller au bout de son contrat avec le PSG jusqu'en 2020. «C'est normal que j'ai la tête ici avec ces couleurs du Paris Saint-Germain. Je suis sûr que le projet va continuer pour essayer de réaliser ce rêve», celui de remporter la Ligue des champions.

Le PSG affronte Monaco dimanche soir au Parc des Princes avec l'opportunité d'être sacré champion de France en cas de victoire.