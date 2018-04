OM-Leipzig: IN-CRO-YABLE!!! Les taureaux de Red Bull à terre dans un Vélodrome en fusion... De l'intérieur, récit d'une folle qualif'

Messieurs dames, Dimitri Payet. — B. Horvat / AFP

Après 90 minutes dantesques et dans une ambiance de feu, l'OM se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa.

Les Marseillais ont battu Leipzig 5-2, lors d'une soirée incroyable.

Au stade Vélodrome,

Il fallait prendre le taureau par les cornes. Les Marseillais l’ont regardé dans les yeux. Et, dans un combat dantesque, l’ont progressivement mis à terre, non sans souffrance. L’OM triomphe d’un Leipzig dopé au Red Bull​ ( 5-2) et se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa. Cela faisait 14 ans que l’OM n’avait pas accédé à un dernier carré européen.

>> Les frayeurs. Ce jeudi matin, il a fallu de longues heures pour que l’Hermione rentre dans le (très agité) Vieux Port. C’est en moins d’une minute que la défense olympienne a connu son premier naufrage. L’ancien Parisien Augustin qui se promène, et un Bruma opportuniste pour surprendre un Pelé bien trop lent. Très souvent, l’arrière-garde marseillaise a été prise de vitesse. Marseille a tremblé jusqu’au bout, après avoir été virtuellement éliminée pendant 38 minutes, en première période. Puis pendant cinq courtes minutes, en seconde, après qu’une frappe contrée d’Augustin a de nouveau trompé Pelé (55e).

>> Le bruit. On pensait, avant le coup d’envoi, que ce match serait de nature à nous filer des acouphènes. C’était bien le cas. Mais en plus de passer chez l’ORL, c’est chez le cardiologue que 61.882 Marseillais vont devoir pointer ce matin. Trop de rebondissements, et trop de buts, pour les cœurs fragiles. Trois dans les neuf premières minutes, une première dans l’histoire de la Ligue Europa. Mitroglou, d’une improbable déviation du genou, a poussé le défenseur Ilsanker à égaliser dès la 6e. Et trois minutes plus tard, et après seulement quatre passes, Sanson armait une double reprise, deux fois repoussée par Gulacsi. L’ex-Montpelliérain s’apprêtait à prendre sa tête entre ses mains. Geste rendu inutile par une troisième et définitive reprise de Sarr, enfin au fond (9e).

