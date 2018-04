On ne peut même pas parler de remontada. Il s'agit d'un but, d'un petit but de rien du tout. L'Olympique de Marseille aura un handicap d'un pion à remonter quand l'arbitre sifflera le début du quart de finale retour de Ligue Europa contre Leipzig. En plus, le match se joue au Vélodrome. Et puis Thauvin devrait être là. Bref, les Marseillais peuvent croire au dernier carré même si on commence à connaître les Allemands de Leipzig. A noter que ce sera la quatrième rencontre de l'année du RBL face à un club français (les deux autres fois, c'était en Ligue des champions contre Monaco). On peut parler d'habitude à ce stade-là.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le départ réel du live