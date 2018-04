VIDEO. Le but complètement fou du gardien des U23 de Mayence dans les arrêts de jeu

Le but de Finn Dahmen avec les U23 de Mayence. — Capture d'écran Facebook / Mainz 05

On a beau en voir de plus en plus au fil des ans, et des partages sur les réseaux sociaux, il n'y a pas à dire: les buts de gardien à la dernière minute ont toujours la même saveur, peu importe le niveau.

VIDEO. Folie! La tête plongeante du gardien dans les arrêts de jeu offre le premier point de la saison à Benevento https://t.co/ApfK64P8HQ pic.twitter.com/FnsBKvBnO0 — 20 Minutes (@20Minutes) December 3, 2017

Preuve en est ce but marqué dans les arrêts de jeu par le gardien des U23 de Mayence, le 11 avril, contre le VFB Stuttgart, et repéré par le compte Twitter de Bleacher Report. Sur l'une des dernières occasions de la rencontre (on joue la 92e minute), et alors que son équipe est menée 1 à 0, Finn Dahmen profite d'un coup-franc pour se placer aux abords de la surface. Après une remise de la tête au second poteau, et grâce à un joli cafouillage, il se retrouve seul face au gardien, mais le ballon passe légèrement derrière lui. Il lance alors sa jambe en arrière pour réussir une aile de pigeon improbable qui trompe le portier adverse et finit dans le petit filet. Score final: 1-1.

Certes, ça ne qualifie pas pour une demi-finale de Ligue des champions, mais au vu de la joie affichée par le jeune Finn Dahmen, on ne doute pas qu'au fond de lui, l'émotion devait être la même.