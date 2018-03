VIDEO. L'Espagne colle une raclée à l'Argentine, Sampaoli prend «un bon coup qui fait du mal»

L'Espagne a corrigé l'Argentine 6-1 en match amical, le 27 mars 2018. — Ruben Albarran/Shutters/SIPA

Bien sûr, ce n’est qu’un amical. Mais en coller six au finaliste de la dernière Coupe du monde à moins de trois mois de la nouvelle édition, ça vous pose quand même une équipe. L’Espagne a corrigé l’Argentine, certes privée de Lionel Messi, mardi à Madrid (6-1), et tout le monde a été impressionné. Isco, auteur de son premier triplé en sélection (27e, 52e, 75e), et Diego Costa (12e), Thiago Alcantara (52e) et Iago Aspas (74e) ont donné à ce succès une ampleur qui prouve qu’avec la Roja, le danger peut venir de partout.

« On ne peut que féliciter les joueurs, les remercier et leur dire la réalité, à savoir que nous avons bien joué, a réagi l’heureux sélectionneur, Julen Lopetegui. Nous sommes très satisfaits, mais cela ne change rien pour le Mondial. Nous devrons commencer avec 0 point. » C’est vrai, mais forts d’une série portée à 18 matchs consécutifs sans défaite depuis 2016.

« Nous ne devons pas oublier que ce n’est encore que la préparation pour le Mondial. Il faut rester humbles », a rappelé le héros du soir, Isco. Le sélectionneur argentin Jorge Sampaoli a quant à lui tenté d’écoper. « Dans son déroulement, cela n’a pas été un match aussi déséquilibré mais le résultat montre qu’il faut se servir de ce match pour établir notre liste finale et continuer à travailler pour que ce genre de choses n’arrivent plus, a-t-il dit. Nous avons pris un bon coup qui nous fait du mal, mais il faut analyser tranquillement ce qui s’est passé. » Stp, reviens Leo.