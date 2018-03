Les footballeurs chinois obligés de cacher leurs tatouages pour jouer contre le Pays de Galles ?

FOOTBALL En Chine, on ne plaisante pas avec les tatouages...

Cachez ces tatouages qu'on ne saurait voir. — Capture d'écran @seb_perpignan

Ce n’est pas tant le résultat du match amical entre la Chine et le Pays de Galles qui nous intéresse ici. Bon, pour info, Gareth Bale et ses coéquipiers ont étrillé leurs adversaires 6-0 à l’occasion de la première de Ryan Giggs en tant que sélectionneur. Mais depuis cette rencontre, ce sont d’étranges photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, qui nous ont interpellés.

Photos sur lesquelles on peut voir certain joueurs chinois avec des bandages ou des manches longues (à la différence de la plupart de leurs coéquipiers qui jouaient en manches courtes). Il se pourrait alors que cela s’explique par le fait que ces fameux joueurs étaient… tatoués.

#ChineseFootball bon comme tout le monde a pu le voir le pays de galles a balayé la Chine 0-6 lors du match de #ChinaCup2018. Ce qui agite tt le monde n'est pas le score mais le fait que le gouvernement est fait couvrir les tatouages des joueurs par des bandages ou des manches pic.twitter.com/o5ejmSl4ZW — Seb66 笨笨六六 (@seb_perpignan) March 24, 2018

Cela touche toute les catégories d'âge, cette après midi les U23 et U21 ont aussi joué avec des bandages et des manches longues. Cela fait suite a un changement radicale de la.part des autorité qui tente de bannir les tatouage et autre signe de culture hip hop — Seb66 笨笨六六 (@seb_perpignan) March 24, 2018

En effet, le régime chinois voit les tatouages d’un très mauvais œil, les jugeant « insipides, vulgaires et obscènes ». En début d’année, le site d’information chinois Sina, repris par clique.tv, a affirmé que l’Administration Générale de la Presse, de l’Édition, de la Radiodiffusion, du Cinéma et de la Télévision (SAPPRFT) exigeait désormais que « les programmes ne mettent pas en avant des acteurs tatoués, la culture Hip-Hop, la sous-culture (culture non-mainstream), et la culture décadente ».

Ouais c les photos du match contre pays de galles pic.twitter.com/wRfoER5vU3 — Seb66 笨笨六六 (@seb_perpignan) March 24, 2018

>> Voici ici le joueur He Chao, dont le bras gauche est couvert de tatouage.

Exemple He Chao qui joue à Changchun a droite en blanc a le.bras couvert de tatouage pic.twitter.com/DM6x2hKJbn — Seb66 笨笨六六 (@seb_perpignan) March 24, 2018

>> Et le voici maintenant lors du match face aux Gallois.

En NT il a du porter les manche longue pour couvrir pic.twitter.com/DUQpel7cqS — Seb66 笨笨六六 (@seb_perpignan) March 24, 2018

Si cela se confirme (et que cette "mode" s’étend au championnat chinois), ça va devenir compliqué pour les stars en préretraite d’aller tâter la boule dans l’Empire du Milieu.