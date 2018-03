Allegri se renseigne sur le fonctionnement du PSG (on lui souhaite bien du courage...)

Massimilliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus. — Davide Spada/AP/SIPA

On ne sait pas encore combien de temps va durer le feuilleton de la quête du remplaçant d’Unai Emery sur le banc du PSG, mais une chose est sûre, ça ne fait que commencer. Après avoir affirmé très (trop ?) fermement que Luis Enrique ne serait pas le futur patron parisien, Le Parisien affirme désormais que la piste privilégiée des dirigeants qataris serait celle qui mène à Massimiliano Allegri, l’entraîneur de la Juventus

Déjà tout en haut de la liste en fin de saison dernière, alors que le PSG réfléchissait (déjà) à virer Unai Emery, l’Italien plaîrait beaucoup à Nasser Al-Khelaïfi.

Allegri se rencarde

De son côté, nous apprend le quotidien, Allegri aurait commencé à activer ses réseaux (joueurs, agents et journalistes) pour connaître le fonctionnement du club parisien. Or, vu que c’est justement le fonctionnement même du club qui interroge depuis des années, avec des joueurs-stars ayant les pleins pouvoirs (et un accès direct au président quand ils ont besoin de venir se plaindre), on se dit qu’Allegri est loin d’avoir signé.

Roue libre au PSG: Meunier se prend pour Al-Khelaïfi et annonce qu'Emery va sauter en fin de saison https://t.co/4yDc10F8tk pic.twitter.com/pPYsP1floG — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 24, 2018

Pour le convaincre que le PSG est un club sain à l’environnement stable, il va falloir confier cette mission à « Super Menteur ».