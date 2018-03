OL: Aulas s'attaque à un journaliste, toute la presse réagit et boycotte la conf’ de Génésio

Jean-Michel Aulas à Istanbul le 19 avril 2017. — Arnaud Andrieu/SIPA

Jean-Michel Aulas a semble-t-il encore perdu une occasion de se taire. Mais, on le sait, le président de l'Olympique Lyonnais aime publier des tweets dans lesquels il règle ses comptes avec ceux qui osent critiquer son équipe.

Après avoir taclé gratuitement (et méchamment) Nicolas Puydebois, ancien gardien de l’OL, sur son physique, « JMA » a récidivé en s’en prenant jeudi soir à Antoine Osanna, journaliste pour Le Progrès de Lyon. Comme à son habitude, l’homme fort des Gones y est allé de sa petite phrase.

#Osannamechant

« Comment ce journaliste lyonnais qui profite de toutes les largesses de l’OL pour se déplacer à Moscou et ailleurs, peut-il tenter de discréditer les joueurs et le staff qui ce soir, ont accompli un grand match d’une grande Équipe d’un grand Club », s’est insurgé le président lyonnais, signant son tweet du hashtag #osannamechant

@OL @Le_Progres Comment ce journaliste lyonnais qui profite de toutes les largesses de l'Ol pour se déplacer à Moscou et ailleurs peut il tenter de discréditer les joueurs et le staff qui se ce soir ont accompli un grand match d'une grande Équipe d'un grand Club #osannamechant — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 8, 2018

Loin d’éteindre la polémique, Jean-Michel Aulas en a rajouté une couche quelques minutes plus tard, en publiant cette fois une photo du journaliste en question, assis dans un avion, avec ce commentaire : « l’OL va décoller de Moscou dans un boeing affrété par le Club qui permet aux journalistes du Progrès de rentrer en 1ère classe dans les meilleures conditions de Voyage et à proximité des joueurs et dirigeants qu’ils ont critiqués injustement ».

Un voyage gratuit… qui coûte 700 euros

@OL @Le_Progres l'OL va décoller d Moscou dans 1 boeing affrété par le Club qui permet o journalistes du Progres d rentrer en 1ère classe dans ls meilleures conditions d Voyage et à proximité ds joueurs et dirigeants qu'ils ont critiqués injustement:lOL est fair et généreux 🎁 pic.twitter.com/22lKDk8WEK — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 8, 2018

Sans doute la phrase de trop. Les twittos, pour la plupart des journalistes sportifs ou confrères de l’intéressé, ont réagi aussitôt, démentant les propos tenus par Jean-Michel Aulas. Tous ont rappelé que Le Progrès avait acheté les billets d’avion 700 euros. Et qu’il n’avait en aucun cas bénéficié des largesses de l’OL…

A 700€ (650€ pour le déplacement de 2 jours à Villareal) ce n’est pas un cadeau mais une prestation facturée par OL Voyage. Ce n’est pas de la générosité mais du business, du commerce 🙄 #teammauvaisefoi https://t.co/PTkWmutYnU — Maxime Jegat (@MaximeJegat) March 8, 2018

Grosse démagogie de JMA, lesdits journalistes ont payé pour prendre l'avion. Voyage organisé par l'OL mais pas gratuit comme il l'insinue. Courage @Le_Progres https://t.co/yTsc0OkHb5 — Julien Froment (@JulienFroment) March 8, 2018

D’autres internautes ont également pris la défense du journaliste en question.

Aulas détruit en quelques années tout ce qu’il a bâti en presque 30 ans . Triste et pathétique à la fois — G-a-r-y (@TheSpecialistOL) March 8, 2018

Aulas est entrain de devenir un dictateur africain là — Sandokan (@The_Sandokan) March 8, 2018

La presse boycotte la conférence de presse de l’OL

Indignés par de tels actes et de tels propos, les journalistes qui suivent l’actualité de l’OL ont décidé de boycotter la conférence de presse de Bruno Génésio et Lucas Tousart vendredi. Présents à l’arrivée du joueur et du coach, ceux-ci ont tenu à expliquer les raisons d’un tel boycott.

« Suite à la communication ces jours-ci de Jean-Michel Aulas sur Twitter, communication malveillante, mensongère et indigne d’un président de club à l’égard d’un consultant puis d’un journaliste, avec notamment la complicité présumée d’un partenaire majeur du club, les médias qui suivent l’Olympique lyonnais ont décidé en signe de protestation de passer sous silence son actualité d’ici au match face à Caen, dimanche. Par conséquent, nous ne participerons pas à cette conférence de presse. En tout cas, désolé… Ce n’est évidemment ni contre ton équipe, ni contre toi, ni contre votre staff. Merci de votre compréhension. »